***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2023 11:39
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi(TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun) Güncel İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157116
BIST
15:315.499
En Düşük
|Değişim
|: -1,13%
|| -62,66
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:3123,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1431
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:3125,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3243
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:311.468,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,32
|Açılış
|: 1.468,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.468,47
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|60.860.413
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|86.203.388
|% 9,98
|
|EGEPO
|16,14
|26.026.840
|% 9,95
|
|VKFYO
|13,07
|6.634.868
|% 9,92
|
|IMASM
|17,66
|594.763.180
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|46.677.613
|% -9,97
|
|OTTO
|130,00
|1.312.100
|% -7,14
|
|EKIZ
|15,83
|749.792
|% -6,66
|
|EUKYO
|5,40
|10.341.063
|% -6,41
|
|EKGYO
|7,84
|2.161.651.377
|% -1,63
|
|KOZAL
|24,40
|1.410.849.037
|% -2,24
|
|ALFAS
|379,50
|1.383.743.474
|% 2,62
|
|EUPWR
|91,05
|898.852.203
|% 2,07
|
|HALKB
|13,37
|847.498.507
|% 0,22
|
|IHLGM
|1,06
|46.515.409
|% -1,85
|
|ODAS
|6,76
|293.045.181
|% -2,73
|
|IMASM
|17,66
|594.763.180
|% -9,99
|
|PSGYO
|7,07
|207.415.925
|% 2,17
|
|AHGAZ
|7,75
|211.688.480
|% -1,27
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3888
|23,3983
|% 0,61
|
|Euro
|25,3236
|25,4730
|% 2,12
|
|Sterlin
|29,1044
|29,2504
|% 0,91
|
|Frank
|25,7420
|25,8971
|% 1,13
|
|Riyal
|6,2182
|6,2493
|% 0,56
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,09
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,29
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,52
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 09 kaybederek (% -1.11 ) 6, 146
-
15:41XU100
Endeks 5, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 58, 840.00 milyon TL de
-
15:39KLRHO
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 014, 579 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 57, 642.00 milyon TL de
-
15:32IHEVA
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 023, 320 adet işlem