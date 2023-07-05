***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2023 10:14
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Değişen standart izahname formatına uyum sağlanması hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165579
BIST
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12:045.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -6,45
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:0426,0946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1333
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:0428,4360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1277
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:041.616,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.616,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:02
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.290.752
|% 10,00
|
|INTEM
|115,80
|39.942.589
|% 9,97
|
|AVHOL
|131,40
|8.262.695
|% 9,96
|
|FORTE
|37,52
|13.544.833
|% 9,96
|
|BRYAT
|1.469,20
|259.628.251
|% -4,29
|
|INGRM
|550,00
|3.446.716
|% -3,10
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|ARASE
|48,34
|33.564.390
|% -2,74
|
|IDEAS
|36,56
|8.620.487
|% -2,51
|
|THYAO
|208,40
|3.639.967.409
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,38
|1.590.282.455
|% 1,11
|
|TCELL
|38,46
|1.425.196.199
|% 2,78
|
|ASTOR
|69,55
|1.318.432.166
|% 1,68
|
|YKBNK
|13,17
|1.117.133.593
|% -1,79
|
|VKGYO
|3,15
|329.405.480
|% 3,62
|
|EKGYO
|7,83
|720.875.524
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,17
|1.117.133.593
|% -1,79
|
|ODAS
|7,95
|615.564.290
|% 4,19
|
|SKBNK
|2,80
|209.964.518
|% -1,41
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0683
|26,1073
|% 0,56
|
|Euro
|28,4050
|28,4412
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,0536
|33,2193
|% 0,31
|
|Frank
|28,9246
|29,0989
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9327
|6,9675
|% 0,31
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.617
|6,21
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.934
|14,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.204
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,58
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17BRYAT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 1, 463.60 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 461 adet işlem
-
12:16DERHL
Yüzde 5.56 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 802 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 16 kaybederek (% -0.17 ) 6, 649
-
12:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, BRKVY
-
12:15CONSE
Yüzde 4.04 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 183, 424 adet işlem