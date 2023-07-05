***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2023 10:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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Değişen standart izahname formatına uyum sağlanması hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165615
BIST
'
12:065.994
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -9,74
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:0626,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1374
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:0628,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1405
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:061.616,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.616,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:04
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.290.752
|% 10,00
|
|DERIM
|15,00
|63.232.572
|% 9,97
|
|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
|
|AVHOL
|131,40
|8.262.695
|% 9,96
|
|BRYAT
|1.463,60
|261.051.923
|% -4,65
|
|INGRM
|547,00
|3.446.716
|% -3,63
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|ARASE
|48,30
|33.777.948
|% -2,82
|
|ORMA
|62,40
|106.579
|% -2,50
|
|THYAO
|208,40
|3.645.547.208
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,36
|1.602.984.077
|% 1,03
|
|TCELL
|38,42
|1.437.414.767
|% 2,67
|
|ASTOR
|69,55
|1.322.423.838
|% 1,68
|
|YKBNK
|13,17
|1.123.721.596
|% -1,79
|
|VKGYO
|3,13
|337.771.819
|% 2,96
|
|EKGYO
|7,82
|724.792.188
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,17
|1.123.721.596
|% -1,79
|
|ODAS
|7,96
|618.886.837
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,81
|209.987.650
|% -1,06
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0768
|26,0946
|% 0,51
|
|Euro
|28,3986
|28,4360
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,0543
|33,2201
|% 0,31
|
|Frank
|28,9241
|29,0984
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9326
|6,9674
|% 0,31
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,04
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|6,15
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.934
|14,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.204
|5.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|-0,51
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19BRYAT
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 1, 463.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 205 adet işlem
-
12:18BRYAT
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 1, 462.10 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 266 adet işlem
-
12:17BRYAT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 1, 463.60 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 461 adet işlem
-
12:16DERHL
Yüzde 5.56 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 802 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 16 kaybederek (% -0.17 ) 6, 649