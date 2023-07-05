***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2023 11:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165655
BIST
'
12:085.998
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -5,63
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:0826,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1257
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:0828,4679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1596
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:081.617,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.617,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:06
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.290.752
|% 10,00
|
|DERIM
|15,00
|63.232.572
|% 9,97
|
|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
|
|AVHOL
|131,40
|8.262.695
|% 9,96
|
|BRYAT
|1.463,60
|261.051.923
|% -4,65
|
|INGRM
|547,00
|3.446.716
|% -3,63
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|ARASE
|48,30
|33.777.948
|% -2,82
|
|ORMA
|62,40
|106.579
|% -2,50
|
|THYAO
|208,40
|3.645.547.208
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,36
|1.602.984.077
|% 1,03
|
|TCELL
|38,42
|1.437.414.767
|% 2,67
|
|ASTOR
|69,55
|1.322.423.838
|% 1,68
|
|YKBNK
|13,17
|1.123.721.596
|% -1,79
|
|VKGYO
|3,13
|337.771.819
|% 2,96
|
|EKGYO
|7,82
|724.792.188
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,17
|1.123.721.596
|% -1,79
|
|ODAS
|7,96
|618.886.837
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,81
|209.987.650
|% -1,06
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0745
|26,0987
|% 0,53
|
|Euro
|28,4076
|28,4488
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,0543
|33,2201
|% 0,31
|
|Frank
|28,9241
|29,0984
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9326
|6,9674
|% 0,31
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,04
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|6,15
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.934
|14,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.204
|5.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|-0,51
|
Seans Raporu
12:06
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12:21INGRM
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 545.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 556 adet işlem
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12:20
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12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 03 kaybederek (% -0.17 ) 5, 388
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12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, AVHOL, DERIM, CRDFA, FORTE, KRGYO, SEKFK, BRKVY, OYAYO, YAYLA
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12:20
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