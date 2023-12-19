***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar15.12.2023 tarihinde DBZ Fonda nakit açığı oluştuğu için 950,000 TL ekside kalmıştır. Bu nedenle 18.12.2023'e kadar kurumdan %0 oran ile fona para aktarılmış ve SPK'ya gerekli bildirimler yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227072BIST