***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıylaŞirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Cemil Cem ÖNENÇ'in Genel Müdür görevinden istifasının kabulüne, Cemil Cem ÖNENÇ'in Genel Müdür görevinden istifası dolayısıyla boşalan Genel Müdür görevine Haldun ALPERAT'ın atanmasına,Karar verilmiş olup, Sermaye Piyasa Kurulu'nun "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine ilişkin esaslar Tebliği (III-55.1)" uyarınca gerekli izinler alınarak atama gerçekleştirilecektir.Cemil Cem ÖNENÇ Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251033BIST