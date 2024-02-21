***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.02.2024 15:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirketimizin 21 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Cemil Cem ÖNENÇ'in Genel Müdür görevinden istifasının kabulüne, Cemil Cem ÖNENÇ'in Genel Müdür görevinden istifası dolayısıyla boşalan Genel Müdür görevine Haldun ALPERAT'ın atanmasına,
Karar verilmiş olup, Sermaye Piyasa Kurulu'nun "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine ilişkin esaslar Tebliği (III-55.1)" uyarınca gerekli izinler alınarak atama gerçekleştirilecektir.
Cemil Cem ÖNENÇ Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251033
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BIST En Aktif Hisseler17:31
|VESTL
|91,30
|3.370.270.590
|% 10,00
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|SMART
|47,30
|423.702.996
|% 10,00
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|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
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|COSMO
|156,30
|82.807.160
|% 9,99
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|KFEIN
|171,80
|124.231.298
|% 9,99
|
|AYCES
|1.371,00
|340.165.641
|% -9,98
|
|BAYRK
|45,82
|239.894.951
|% -9,98
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|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
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|ETYAT
|14,84
|33.377.905
|% -9,95
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|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
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|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
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|MIATK
|74,90
|9.177.902.303
|% 8,79
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|THYAO
|279,00
|7.658.797.661
|% -0,80
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
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|KONTR
|287,25
|5.560.473.572
|% 8,29
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|ZOREN
|6,04
|2.457.767.377
|% 2,55
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
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|EKGYO
|10,70
|2.543.688.825
|% -0,83
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
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|ODAS
|10,36
|1.925.351.784
|% 5,50
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|17:31
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,9963
|31,0058
|% 0,31
|
|Euro
|33,5278
|33,5487
|% 0,30
|
|Sterlin
|39,0393
|39,2351
|% 0,34
|
|Frank
|35,0905
|35,3019
|% 0,45
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|Riyal
|8,2424
|8,2838
|% 0,30
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
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|Platin
|890,51
|891,59
|% 0,66
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|Paladyum
|957,72
|962,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,32
|82,32
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.029,04
|2.029,37
|% 0,66
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Seans Raporu
17:31
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17:45USAK
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 651 adet işlem
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17:44ALFAS
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 601, 043 adet işlem
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Endeks 9, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 129, 107.00 milyon TL de
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Yüzde -4.00 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 995, 150 adet işlem
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Yüzde -5.68 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 124 adet işlem