***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF İç Tüzüğü ve TTSGhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252747BIST