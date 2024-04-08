***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.04.2024 11:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DSD Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269718
BIST
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14:109.718
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 99,20
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1032,0832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0674
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1034,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1897
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:102.413,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,24
|Açılış
|: 2.413,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ODINE
|75,35
|415.682.025
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.206.164
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.667.454
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.419.023
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.746.186
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.260.529
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.618.148
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.466,00
|211.956.548
|% -5,05
|
|THYAO
|309,50
|7.064.411.758
|% 0,73
|
|ISCTR
|12,93
|3.808.725.041
|% 1,33
|
|YKBNK
|30,54
|2.551.822.723
|% 1,13
|
|TUPRS
|179,90
|2.419.019.309
|% 0,11
|
|EREGL
|41,94
|2.270.901.992
|% 1,35
|
|ISCTR
|12,93
|3.808.725.041
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,83
|767.419.861
|% 1,39
|
|VAKBN
|17,57
|2.146.944.684
|% 5,59
|
|EKGYO
|10,29
|1.140.821.496
|% 4,15
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.618.148
|% -9,96
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0746
|32,0810
|% 0,20
|
|Euro
|34,9014
|34,9203
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,5590
|40,7623
|% 0,57
|
|Frank
|35,4484
|35,6261
|% 0,20
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,82
|27,85
|% 0,66
|
|Platin
|942,72
|944,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,80
|1.025,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,47
|90,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.341,04
|2.341,25
|% 0,66
|