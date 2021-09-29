***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.09.2021 09:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DVG- Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965636
BIST
11:251.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
11:258,8676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
11:2510,3515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
11:25495,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,42
|Açılış
|: 495,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BEYAZ
|8,99
|7.568.754
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.691.286
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|BIZIM
|12,96
|34.883.125
|% 5,80
|
|KERVN
|0,58
|302.992
|% 5,45
|
|OYLUM
|10,37
|443.867
|% -9,98
|
|KTSKR
|41,24
|85.343.449
|% -9,56
|
|DOGUB
|4,98
|6.330.696
|% -6,74
|
|GARFA
|13,46
|3.819.283
|% -5,87
|
|BIOEN
|36,10
|43.458.551
|% -5,00
|
|GARAN
|8,96
|389.704.929
|% 1,36
|
|THYAO
|13,75
|306.069.270
|% -0,22
|
|KOZAL
|97,35
|248.555.641
|% 3,18
|
|TUPRS
|112,30
|193.257.648
|% -0,53
|
|ORCAY
|19,79
|175.239.319
|% 3,88
|
|YKBNK
|2,37
|88.254.748
|% 1,28
|
|PEKGY
|0,98
|25.161.032
|% 2,08
|
|THYAO
|13,75
|306.069.270
|% -0,22
|
|VAKBN
|3,24
|70.370.430
|% 0,00
|
|RALYH
|6,37
|134.649.694
|% 2,74
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8634
|8,8676
|% -0,03
|
|Euro
|10,3420
|10,3515
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9262
|11,9860
|% -0,33
|
|Frank
|9,4851
|9,5422
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3528
|2,3646
|% -0,16
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|7,23
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,07
|
|B. Petrol
|77,60
|77,60
|-0,75
|