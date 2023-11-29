***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.11.2023 08:46
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DFH İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220738
BIST
'
12:588.063
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -30,91
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
12:5828,9026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
12:5831,7299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0522
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7126
12:581.895,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.895,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler12:58
|AVHOL
|45,54
|88.323.861
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|253.803.079
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.335.860
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|LIDER
|195,30
|88.553.960
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|236.269.322
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.291.130
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|649.631.627
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.743.635
|% -9,93
|
|THYAO
|257,50
|4.201.886.050
|% -1,34
|
|SASA
|50,10
|2.437.751.768
|% 2,04
|
|TUPRS
|156,60
|2.135.900.214
|% 0,38
|
|EREGL
|41,24
|1.417.294.319
|% 0,44
|
|AKBNK
|34,00
|1.415.016.687
|% 0,59
|
|YKBNK
|19,41
|1.350.188.279
|% 0,99
|
|ZOREN
|5,25
|369.420.908
|% -0,94
|
|EKGYO
|7,51
|510.216.743
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,20
|1.232.630.560
|% 0,18
|
|HEKTS
|22,66
|1.130.908.114
|% 3,00
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8663
|28,9278
|% 0,08
|
|Euro
|31,7231
|31,7329
|% -0,15
|
|Sterlin
|36,5565
|36,7398
|% -0,07
|
|Frank
|32,8453
|33,0431
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6846
|7,7231
|% 0,02
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,93
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|936,38
|942,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,12
|1.053,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,78
|2.039,06
|% 0,66
|