***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2020 17:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DLY - İzahname Değişiklik Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816748
BIST
17:24119.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 84,59
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:245,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:246,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0210
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6149
17:24303,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,52
|Açılış
|: 303,88
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.520.141
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.598.484
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|17.236.696
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,87
|1.469.965.177
|% 1,39
|
|SISE
|5,62
|1.033.258.892
|% 1,08
|
|ODAS
|2,19
|571.873.017
|% 3,30
|
|TRKCM
|4,19
|483.733.784
|% 3,97
|
|PETKM
|4,10
|482.892.944
|% 1,74
|
|ODAS
|2,19
|571.873.017
|% 3,30
|
|SISE
|5,62
|1.033.258.892
|% 1,08
|
|TSPOR
|3,08
|400.275.194
|% 13,24
|
|PETKM
|4,10
|482.892.944
|% 1,74
|
|ALBRK
|1,71
|201.327.299
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7779
|7,8169
|% -1,29
|
|Frank
|6,1800
|6,2172
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,71
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-10,19
|
|Yarım
|967
|992
|-4,92
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,99
|55,99
|-0,63
|