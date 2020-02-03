***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2020 17:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DBK - İzahname Değişiklik Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816749
BIST
17:24119.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 73,48
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:245,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:246,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0210
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6149
17:24303,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,52
|Açılış
|: 303,88
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.603.882
|% 20,00
|
|DITAS
|11,46
|7.520.244
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|17.661.196
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,85
|1.485.328.631
|% 1,24
|
|SISE
|5,61
|1.045.597.645
|% 0,90
|
|ODAS
|2,18
|578.393.782
|% 2,83
|
|PETKM
|4,09
|488.906.652
|% 1,49
|
|TRKCM
|4,16
|488.472.393
|% 3,23
|
|ODAS
|2,18
|578.393.782
|% 2,83
|
|SISE
|5,61
|1.045.597.645
|% 0,90
|
|TSPOR
|3,07
|403.595.347
|% 12,87
|
|PETKM
|4,09
|488.906.652
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,70
|201.972.607
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7775
|7,8165
|% -1,30
|
|Frank
|6,1793
|6,2165
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-8,39
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-10,19
|
|Yarım
|967
|992
|-4,92
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,65
|
Seans Raporu
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17:38DITAS
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