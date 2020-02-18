***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.02.2020 17:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Deniz Portföy Türkiz Serbest (Döviz) Özel Fon İzahname Değişikliği, Tadil Metni ve Duyuru.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819902
BIST
17:40119.668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -1.123,63
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:406,0653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:406,5532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:40310,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 2,92
|Açılış
|: 310,27
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|332.027.948
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,56
|550.631.232
|% 17,35
|
|ALCTL
|21,78
|88.639.991
|% 13,44
|
|DOKTA
|48,92
|15.337.502
|% 13,29
|
|BOSSA
|11,88
|70.484.403
|% 12,08
|
|YKGYO
|3,30
|277.605.519
|% -8,84
|
|HUBVC
|36,16
|103.099.994
|% -8,64
|
|RAYSG
|4,30
|9.069.036
|% -8,51
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|QNBFB
|46,00
|1.641.903
|% -8,00
|
|THYAO
|14,99
|1.750.015.966
|% -1,96
|
|GSRAY
|3,56
|1.591.884.106
|% 3,19
|
|ASELS
|29,16
|1.286.995.229
|% 0,76
|
|GUSGR
|2,94
|669.969.957
|% 2,44
|
|ODAS
|2,30
|604.469.110
|% -2,54
|
|GSRAY
|3,56
|1.591.884.106
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,63
|434.748.029
|% -1,81
|
|ODAS
|2,30
|604.469.110
|% -2,54
|
|GUSGR
|2,94
|669.969.957
|% 2,44
|
|ISGYO
|1,96
|395.388.260
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8808
|7,9203
|% 0,56
|
|Frank
|6,1448
|6,1818
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6126
|1,6207
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|7,75
|
|Altın Gr.
|310
|311
|3,15
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,70
|56,70
|-0,97
|
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