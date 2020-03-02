***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.03.2020 16:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823328
BIST
17:24107.687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.693,48
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:246,2270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:246,9307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0486
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:24318,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,40
|Açılış
|: 318,76
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,49
|45.033.996
|% 19,35
|
|KARSN
|1,99
|496.393.676
|% 19,16
|
|ASUZU
|11,96
|67.938.929
|% 17,60
|
|GYHOL
|22,98
|7.940.992
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.530.291
|% 14,95
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,07
|16.029.954
|% -2,97
|
|ECZYT
|11,67
|9.587.127
|% -2,75
|
|VERUS
|19,35
|5.508.148
|% -2,27
|
|THYAO
|11,96
|1.136.085.203
|% 1,79
|
|ASELS
|28,34
|577.216.761
|% 3,05
|
|KARSN
|1,99
|496.393.676
|% 19,16
|
|GARAN
|9,62
|435.822.616
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,41
|346.196.406
|% 5,24
|
|KARSN
|1,99
|496.393.676
|% 19,16
|
|YKBNK
|2,41
|346.196.406
|% 5,24
|
|ODAS
|2,06
|241.425.924
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,43
|154.412.496
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|159.718.998
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9225
|7,9622
|% -0,55
|
|Frank
|6,4774
|6,5164
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6540
|1,6623
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|13,62
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.119
|2.151
|7,00
|
|Tam
|2.107
|2.159
|-0,50
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|-0,24
|
|Çeyrek
|511
|522
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,91
|
Seans Raporu
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1468, 97 artarak (% 1.47 ) 101, 522
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17:32
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