***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.12.2020 tarihli izahname değişikliği 04.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895032BIST