***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.12.2020 19:25
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.12.2020 tarihli izahname değişikliği 04.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895032
BIST
18:051.426
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|KARTN
|94,05
|33.366.695
|% 10,01
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|VKING
|6,93
|4.703.699
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|TKURU
|209,00
|201.685
|% 10,00
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|ADEL
|28,60
|73.820.261
|% 10,00
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|TURGG
|116,60
|80.067.448
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|ALCAR
|333,00
|232.428.359
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|BRYAT
|558,30
|44.031.754
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|UMPAS
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|281.541
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|120.593.490
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|2.161.890.221
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|1.732.623.182
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|IPEKE
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|1.207.454.834
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|ECILC
|7,50
|893.204.048
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|SKBNK
|1,51
|459.684.155
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|TSKB
|1,83
|366.350.987
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|EKGYO
|2,14
|416.497.180
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|KRDMD
|5,39
|670.394.074
|% 1,70
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|SISE
|7,19
|847.266.682
|% 0,42
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
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|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
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|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
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|8,4817
|8,5328
|% 0,34
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|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
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|Alış
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|Altın Ons
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|458
|459
|1,22
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|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
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|Tam
|3.018
|3.094
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|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
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|Çeyrek
|732
|748
|1,74
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|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
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|B. Petrol
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|51,37
|0,13
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