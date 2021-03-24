***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2021 09:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DRS-DENIZ PORTFÖY GÜL SERBEST ÖZEL FON TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920086
BIST
12:191.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,18
|Açılış
|: 1.377
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|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.396
En Düşük
1.372
12:197,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,9150
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|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
12:199,4575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 9,3600
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
12:19443,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,74
|Açılış
|: 443,68
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:19
|PRZMA
|5,39
|6.600.687
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.478.145
|% 9,99
|
|IDEAS
|73,60
|1.258.781
|% 9,93
|
|UMPAS
|2,00
|67.736
|% 9,89
|
|AGHOL
|24,18
|18.366.545
|% -0,08
|
|BALAT
|8,00
|122.176
|% 0,00
|
|CASA
|139,30
|194.184
|% 0,00
|
|TACTR
|23,00
|51.290
|% 0,00
|
|CRFSA
|54,10
|3.135.561
|% 0,09
|
|TRILC
|37,88
|110.478.145
|% 9,99
|
|ODAS
|3,36
|99.415.463
|% 2,75
|
|PGSUS
|72,45
|83.335.835
|% 2,26
|
|ESEN
|40,00
|75.524.916
|% 3,68
|
|HDFGS
|4,32
|53.705.308
|% 5,37
|
|IHLGM
|1,04
|42.706.692
|% 4,00
|
|ODAS
|3,36
|99.415.463
|% 2,75
|
|HDFGS
|4,32
|53.705.308
|% 5,37
|
|PEKGY
|2,02
|20.094.926
|% 1,00
|
|AKSGY
|1,98
|17.109.244
|% 3,66
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9528
|7,9577
|% 0,22
|
|Euro
|9,4334
|9,4575
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,9144
|10,9691
|% 0,24
|
|Frank
|8,4996
|8,5508
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1229
|2,1336
|% 0,57
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,82
|
|Altın Gr.
|446
|446
|4,68
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|28,00
|
|Tam
|2.918
|2.994
|29,86
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|14,44
|
|Çeyrek
|707
|724
|7,23
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,09
|
|B. Petrol
|62,00
|62,00
|1,21
|