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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

24.03.2021 09:35



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

DRS-DENIZ PORTFÖY GÜL SERBEST ÖZEL FON TADİL METNİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920086


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Altın Gr. 446 446 4,68  
Cumhuriyet 2.933 2.977 28,00  
Tam 2.918 2.994 29,86  
Yarım 1.411 1.448 14,44  
Çeyrek 707 724 7,23  
Gümüş.Ons 25,25 25,29 0,21  
Gümüş Gr. 6,48 6,50 0,09  
B. Petrol 62,00 62,00 1,21  
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