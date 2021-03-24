***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2021 09:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
DOF-DENIZ PORTFÖY KUZEY SERBEST ÖZEL FON TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920087
BIST
12:531.404
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:53
|AYGAZ
|15,51
|43.155.267
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|PRZMA
|5,39
|6.609.597
|% 10,00
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|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
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|TRILC
|37,88
|110.736.638
|% 9,99
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|YESIL
|114,60
|22.663.896
|% 9,98
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|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
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|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
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|GSRAY
|3,65
|284.701.997
|% -3,44
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|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
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|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
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|GARAN
|7,25
|2.800.562.358
|% 0,83
|
|SASA
|47,08
|744.869.563
|% 7,88
|
|SISE
|7,23
|427.080.842
|% 2,26
|
|AKBNK
|4,94
|411.566.238
|% 2,92
|
|PETKM
|5,59
|405.927.089
|% 4,10
|
|GARAN
|7,25
|2.800.562.358
|% 0,83
|
|TSKB
|1,42
|136.182.763
|% 2,90
|
|YKBNK
|2,24
|205.556.321
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,92
|161.300.668
|% 3,78
|
|AKBNK
|4,94
|411.566.238
|% 2,92
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9463
|7,9550
|% 0,19
|
|Euro
|9,4128
|9,4476
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,8820
|10,9366
|% -0,05
|
|Frank
|8,4767
|8,5277
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1150
|2,1256
|% 0,19
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.735
|1.735
|8,05
|
|Altın Gr.
|443
|444
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|26,00
|
|Tam
|2.914
|2.989
|25,00
|
|Yarım
|1.408
|1.446
|12,09
|
|Çeyrek
|706
|723
|6,05
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,27
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|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
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|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,94
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