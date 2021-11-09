***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.11.2021 11:13
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Deniz Portföy OLMİ serbest (Döviz) Fon Yönetim ücreti değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976178
BIST
14:151.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,34
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:159,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:1511,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0461
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:15569,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,89
|Açılış
|: 569,44
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TSPOR
|6,18
|26.471.974
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,27
|28.675.629
|% 7,83
|
|VERTU
|27,66
|144.984.422
|% 7,71
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|161.863.984
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|357.066.710
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.686.181
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,40
|30.171.023
|% -8,78
|
|INVEO
|28,88
|11.726.865
|% -8,61
|
|GARAN
|10,84
|1.700.706.713
|% 0,56
|
|SISE
|9,36
|1.589.478.972
|% 4,35
|
|PETKM
|6,97
|1.443.494.619
|% 2,20
|
|THYAO
|18,26
|1.158.045.675
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,13
|932.053.349
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|932.053.349
|% 2,96
|
|PETKM
|6,97
|1.443.494.619
|% 2,20
|
|SISE
|9,36
|1.589.478.972
|% 4,35
|
|ODAS
|1,51
|251.785.863
|% 2,03
|
|GARAN
|10,84
|1.700.706.713
|% 0,56
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7117
|9,7140
|% 0,38
|
|Euro
|11,2625
|11,2685
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1408
|13,2067
|% 0,38
|
|Frank
|10,5875
|10,6513
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5798
|2,5927
|% 0,26
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,70
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.768
|3.825
|-2,00
|
|Tam
|3.750
|3.845
|-0,66
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|-0,32
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|0,26
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:26GSDHO
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 522, 288 adet işlem
-
14:25PGSUS
Yüzde 4.03 oranında artışla 96.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 834, 091 adet işlem
-
14:24XU100
Endeks 1, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 16, 891.00 milyon TL de
-
14:24ORGE
Yüzde 4.11 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 073, 602 adet işlem
-
14:23GSRAY
Yüzde 7.40 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 898, 366 adet işlem