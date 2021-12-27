***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.12.2021 12:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986327
BIST
17:011.908
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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1.943
En Düşük
1.873
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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11,5777
En Düşük
10,7605
17:0112,8410
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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En Yüksek
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673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ISKPL
|5,39
|103.390.790
|% 10,00
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|BAGFS
|17,38
|10.871.126
|% 10,00
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|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
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|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.597.627
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|63.696.554
|% -9,90
|
|SANFM
|31,60
|14.164.661
|% -6,56
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|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
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|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
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|GARAN
|11,72
|1.934.917.581
|% 0,00
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|THYAO
|21,08
|1.809.046.805
|% -0,19
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|EREGL
|29,02
|1.712.341.011
|% 2,26
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|SASA
|50,80
|1.588.964.227
|% 6,72
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|KRDMD
|9,51
|1.380.121.356
|% 0,85
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|YKBNK
|3,68
|1.178.328.885
|% 4,25
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|EKGYO
|2,24
|587.059.551
|% 0,90
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|GARAN
|11,72
|1.934.917.581
|% 0,00
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|KRDMD
|9,51
|1.380.121.356
|% 0,85
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|ODAS
|1,36
|147.441.297
|% -0,73
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|17:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,3077
|11,3078
|% 2,88
|
|Euro
|12,7992
|12,8388
|% 3,21
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|Sterlin
|15,1526
|15,2286
|% 3,09
|
|Frank
|12,2658
|12,3397
|% 2,98
|
|Riyal
|3,0052
|3,0203
|% 2,98
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,13
|
|Altın Gr.
|663
|663
|24,98
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.423
|4.539
|-13,41
|
|Yarım
|2.138
|2.196
|-6,49
|
|Çeyrek
|1.072
|1.098
|-3,24
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|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,24
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|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,23
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