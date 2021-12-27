***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.12.2021 12:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986333
BIST
17:011.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,20
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:0111,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,3515
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:0112,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 0,4015
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:01658,60
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 20,27
|Açılış
|: 658,60
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ISKPL
|5,39
|103.390.790
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.871.126
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|ECZYT
|55,10
|148.135.075
|% 9,98
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|63.981.183
|% -9,90
|
|SANFM
|31,60
|14.172.127
|% -6,56
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,74
|1.951.790.926
|% 0,17
|
|THYAO
|21,08
|1.821.758.354
|% -0,19
|
|EREGL
|29,02
|1.715.029.963
|% 2,26
|
|SASA
|50,75
|1.598.421.342
|% 6,62
|
|KRDMD
|9,50
|1.387.610.583
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,68
|1.179.458.697
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,24
|587.147.980
|% 0,90
|
|GARAN
|11,74
|1.951.790.926
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,50
|1.387.610.583
|% 0,74
|
|ODAS
|1,37
|147.488.187
|% 0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3207
|11,3429
|% 3,20
|
|Euro
|12,8188
|12,8410
|% 3,23
|
|Sterlin
|15,1526
|15,2286
|% 3,09
|
|Frank
|12,2658
|12,3397
|% 2,98
|
|Riyal
|3,0052
|3,0203
|% 2,98
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,15
|
|Altın Gr.
|660
|660
|21,90
|
|Cumhuriyet
|4.440
|4.507
|-15,00
|
|Tam
|4.420
|4.537
|-15,79
|
|Yarım
|2.137
|2.195
|-7,64
|
|Çeyrek
|1.072
|1.097
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,35
|8,36
|0,23
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|0,50
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16ANELE
Yüzde 8.00 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 770, 548 adet işlem
-
17:15AGHOL
Yüzde 4.90 oranında artışla 42.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 382 adet işlem
-
17:14GOZDE
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 562 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 1, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 25, 808.00 milyon TL de
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17:12RAYSG
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 394, 551 adet işlem