***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.12.2021 12:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986328
BIST
17:461.901
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.899
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|Önceki Kapanış
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1.943
En Düşük
1.873
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En Yüksek
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|Açılış
|: 11,5200
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|Önceki Kapanış
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11,5777
En Düşük
10,7605
17:4612,9166
En Yüksek
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673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ISKPL
|5,39
|103.701.744
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|11.596.558
|% 10,00
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|KARYE
|14,85
|47.881.668
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
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|NUGYO
|6,27
|68.583.967
|% -8,73
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|SANFM
|31,44
|15.443.630
|% -7,04
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|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
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|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
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|GARAN
|11,72
|2.187.717.367
|% 0,00
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|THYAO
|21,12
|2.129.696.744
|% 0,00
|
|SASA
|50,70
|1.878.208.165
|% 6,51
|
|EREGL
|28,96
|1.860.683.513
|% 2,04
|
|KRDMD
|9,48
|1.578.058.284
|% 0,53
|
|YKBNK
|3,65
|1.324.348.189
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,24
|635.793.724
|% 0,90
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|GARAN
|11,72
|2.187.717.367
|% 0,00
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|KRDMD
|9,48
|1.578.058.284
|% 0,53
|
|TSKB
|1,51
|195.550.231
|% 0,67
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|17:46
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,3395
|11,3417
|% 3,19
|
|Euro
|12,8633
|12,9166
|% 3,84
|
|Sterlin
|15,1926
|15,2688
|% 3,37
|
|Frank
|12,3039
|12,3780
|% 3,30
|
|Riyal
|3,0106
|3,0257
|% 3,16
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|17:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.810
|1.810
|4,25
|
|Altın Gr.
|662
|662
|23,82
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,97
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|8,40
|8,41
|0,28
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|0,77
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