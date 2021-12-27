***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.12.2021 12:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986330
BIST
15:471.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:4711,3011
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,3097
|Açılış
|: 11,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:4712,8008
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,3613
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:47655,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 17,19
|Açılış
|: 655,52
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:45
|BAGFS
|17,38
|10.299.344
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|76.385.842
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.569.584
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,23
|52.927.951
|% -9,32
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,73
|1.686.021.845
|% 0,09
|
|THYAO
|20,94
|1.634.745.195
|% -0,85
|
|EREGL
|28,72
|1.526.361.468
|% 1,20
|
|SASA
|49,96
|1.372.486.792
|% 4,96
|
|SISE
|13,66
|1.205.903.739
|% -1,01
|
|YKBNK
|3,63
|970.944.438
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,22
|508.055.064
|% 0,00
|
|GARAN
|11,73
|1.686.021.845
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,47
|1.202.310.143
|% 0,42
|
|ODAS
|1,37
|126.645.900
|% 0,00
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2828
|11,3003
|% 2,81
|
|Euro
|12,7684
|12,7961
|% 2,87
|
|Sterlin
|15,0705
|15,1461
|% 2,53
|
|Frank
|12,2171
|12,2907
|% 2,58
|
|Riyal
|2,9936
|3,0086
|% 2,58
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,63
|
|Altın Gr.
|655
|655
|16,73
|
|Cumhuriyet
|4.431
|4.498
|-24,00
|
|Tam
|4.407
|4.524
|-29,14
|
|Yarım
|2.130
|2.188
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.068
|1.094
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,25
|0,12
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,07
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00ARENA
Yüzde 5.17 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 120 adet işlem
-
15:59ZELOT
Yüzde 4.16 oranında artışla 18.79 lira fiyatla işlem gören hissede 537, 904 adet işlem
-
15:58XU100
Endeks 1, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 22, 532.00 milyon TL de
-
15:58CEOEM
Yüzde 5.49 oranında artışla 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 590 adet işlem
-
15:57HURGZ
Yüzde 6.70 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 506, 554 adet işlem