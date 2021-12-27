***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.12.2021 12:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986334
BIST
17:471.901
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.899
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|Önceki Kapanış
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1.943
En Düşük
1.873
17:4711,3417
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 11,5200
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|Önceki Kapanış
|: 11,5600
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11,5777
En Düşük
10,7605
17:4712,9166
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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14,1284
En Düşük
12,1851
17:47662,14
En Yüksek
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|Açılış
|: 662,15
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|Önceki Kapanış
|: 638,33
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673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:45
|BAGFS
|17,38
|11.464.314
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.660.209
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|47.859.304
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,27
|68.442.793
|% -8,73
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|SANFM
|31,44
|15.430.488
|% -7,04
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|ORMA
|33,20
|186.930
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|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
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|GARAN
|11,70
|2.179.902.777
|% -0,17
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|THYAO
|21,00
|2.118.129.342
|% -0,57
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|SASA
|50,40
|1.867.337.644
|% 5,88
|
|EREGL
|28,86
|1.853.481.462
|% 1,69
|
|KRDMD
|9,47
|1.565.800.665
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,64
|1.310.812.686
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,23
|631.359.263
|% 0,45
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|GARAN
|11,70
|2.179.902.777
|% -0,17
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|KRDMD
|9,47
|1.565.800.665
|% 0,42
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|TSKB
|1,51
|192.282.457
|% 0,67
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|17:45
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,3452
|11,3508
|% 3,27
|
|Euro
|12,8634
|12,9132
|% 3,81
|
|Sterlin
|15,2289
|15,3053
|% 3,61
|
|Frank
|12,3215
|12,3957
|% 3,45
|
|Riyal
|3,0178
|3,0330
|% 3,41
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,18
|
|Altın Gr.
|661
|661
|23,16
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|8,38
|8,39
|0,26
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|B. Petrol
|76,41
|76,41
|0,62
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