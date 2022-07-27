***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.07.2022 15:13
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen İkinci Serbest (Döviz) izahname değişikliği tadil metni& duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048089
BIST
16:102.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,92
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
16:1017,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0747
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:1018,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1379
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:10989,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,14
|Açılış
|: 989,12
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:10
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.195.001
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.055.345
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|66.608.241
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,32
|51.971.250
|% -9,02
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|DESPC
|11,23
|8.889.919
|% -3,85
|
|MTRKS
|62,70
|5.532.141
|% -3,83
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,64
|2.503.989.420
|% 1,31
|
|YKBNK
|4,76
|961.536.794
|% 0,21
|
|EKGYO
|3,22
|864.704.501
|% 0,94
|
|SISE
|21,18
|847.970.138
|% 0,67
|
|TOASO
|70,20
|687.837.822
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,22
|864.704.501
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,60
|364.134.250
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,76
|961.536.794
|% 0,21
|
|TSKB
|2,61
|429.333.440
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|122.536.835
|% 3,75
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9198
|17,9327
|% 0,42
|
|Euro
|18,2084
|18,2279
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,5159
|21,6238
|% 0,46
|
|Frank
|18,5692
|18,6810
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7562
|4,7800
|% 0,39
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|0,24
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,91
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|22,00
|
|Tam
|6.670
|6.723
|10,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,75
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,44
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22ITTFH
Yüzde 9.80 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 109, 855 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 81 artarak (% 0.44 ) 2, 246
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, DOBUR, EMNIS, ITTFH, CMENT, LIDFA, IMASM, BRKO, YEOTK, PSGYO
-
16:21
GRNYO, KLRHO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
MTRKS, SNKRN, PEGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında