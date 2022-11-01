***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.11.2022 16:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinin değiştirilmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075912
BIST
17:444.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 57,67
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:4418,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1100
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:4418,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
18,5700
En Düşük
18,4800
17:44984,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,06
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:44
|GESAN
|180,40
|320.942.803
|% 10,00
|
|PRDGS
|5,72
|102.512.211
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|67.440.955
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.786.975
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|YKSLN
|10,70
|116.526.952
|% -9,93
|
|LIDER
|48,10
|151.046.926
|% -9,25
|
|KRTEK
|25,16
|100.709.295
|% -8,04
|
|VERTU
|32,94
|163.632.130
|% -7,99
|
|PNSUT
|46,92
|86.105.870
|% -7,82
|
|THYAO
|102,00
|5.872.859.353
|% 0,69
|
|SASA
|128,90
|4.016.587.492
|% 7,24
|
|ASELS
|33,30
|3.533.882.548
|% 3,35
|
|SISE
|33,06
|3.302.638.673
|% -0,48
|
|AKBNK
|14,64
|2.909.186.819
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,49
|2.637.017.135
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,31
|2.561.223.960
|% 1,09
|
|ISCTR
|9,14
|2.350.663.081
|% -1,93
|
|AKBNK
|14,64
|2.909.186.819
|% 0,14
|
|TSKB
|2,99
|583.014.643
|% -0,66
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6138
|18,6245
|% 0,10
|
|Euro
|18,4800
|18,4900
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,2968
|21,4036
|% 0,17
|
|Frank
|18,5608
|18,6727
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,10
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,46
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,18
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.624
|6.683
|32,00
|
|Yarım
|3.227
|3.265
|16,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,35
|94,35
|1,54
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de