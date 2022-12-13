***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.12.2022 18:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DLY Fon Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086927
BIST
18:005.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 63,16
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0018,6462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0019,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2058
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:001.092,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 26,33
|Açılış
|: 1.092,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRSTL
|9,46
|122.352.388
|% 10,00
|
|SILVR
|19,36
|205.945.341
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.833.315
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.274
|% 10,00
|
|KRDMD
|18,82
|11.259.812.861
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|POLTK
|1.191,00
|86.881.517
|% -6,42
|
|SMRTG
|106,00
|773.133.783
|% -6,28
|
|EPLAS
|27,80
|44.716.328
|% -6,08
|
|HKTM
|83,35
|54.137.253
|% -5,82
|
|KRDMD
|18,82
|11.259.812.861
|% 9,99
|
|EREGL
|43,26
|9.476.572.560
|% 4,29
|
|ASELS
|59,25
|8.053.440.004
|% 0,68
|
|THYAO
|144,30
|7.873.311.740
|% -0,48
|
|SISE
|41,26
|5.737.538.206
|% 3,00
|
|KRDMD
|18,82
|11.259.812.861
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.358.604.912
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,77
|939.377.521
|% -1,07
|
|YKBNK
|11,57
|3.762.623.505
|% -0,34
|
|TSKB
|4,23
|1.340.193.871
|% 0,95
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6392
|18,6464
|% 0,05
|
|Euro
|19,8390
|19,8453
|% 1,07
|
|Sterlin
|23,0820
|23,1978
|% 1,25
|
|Frank
|20,0781
|20,1991
|% 1,30
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|43,23
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|21,50
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.302
|7.358
|115,00
|
|Yarım
|3.536
|3.597
|56,00
|
|Çeyrek
|1.773
|1.798
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|0,35
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem