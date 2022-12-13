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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

13.12.2022 18:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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KRONT 118,80 81.833.315 % 10,00  
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Altın Gr. 1.088 1.088 21,50  
Cumhuriyet 7.255 7.365 72,00  
Tam 7.302 7.358 115,00  
Yarım 3.536 3.597 56,00  
Çeyrek 1.773 1.798 28,00  
Gümüş.Ons 24,07 24,09 0,76  
Gümüş Gr. 14,31 14,32 0,35  
B. Petrol 79,88 79,88 1,89  
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