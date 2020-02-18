***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.02.2020 16:59
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Türkiz Serbest (Döviz) Özel Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819901
BIST
18:00119.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.214,86
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:006,0653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:006,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
18:00309,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,54
|Açılış
|: 309,89
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|332.607.296
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,53
|570.553.495
|% 16,82
|
|BOSSA
|11,98
|73.170.151
|% 13,02
|
|DOKTA
|48,60
|15.985.533
|% 12,55
|
|ALCTL
|21,58
|95.646.564
|% 12,40
|
|GYHOL
|26,48
|803.454
|% -9,93
|
|HUBVC
|35,94
|105.272.206
|% -9,20
|
|YKGYO
|3,29
|280.107.627
|% -9,12
|
|SKTAS
|3,33
|11.149.405
|% -9,02
|
|RAYSG
|4,29
|9.152.377
|% -8,72
|
|THYAO
|14,98
|1.809.264.726
|% -2,03
|
|GSRAY
|3,54
|1.644.517.095
|% 2,61
|
|ASELS
|29,22
|1.368.316.572
|% 0,97
|
|GUSGR
|2,91
|690.425.908
|% 1,39
|
|ODAS
|2,29
|633.378.808
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,54
|1.644.517.095
|% 2,61
|
|ODAS
|2,29
|633.378.808
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,64
|440.626.292
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,91
|690.425.908
|% 1,39
|
|ISGYO
|1,95
|401.504.277
|% -2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8721
|7,9116
|% 0,45
|
|Frank
|6,1414
|6,1784
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6116
|1,6197
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|10,10
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|56,81
|56,81
|-0,86
|