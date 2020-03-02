***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.03.2020 16:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823327
BIST
18:00107.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.444,46
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:006,2217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:006,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0480
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:00320,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,03
|Açılış
|: 320,39
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.742.957
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|85.494.503
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.889.260
|% 19,87
|
|KARSN
|2,00
|624.504.576
|% 19,76
|
|TIRE
|6,94
|66.301.531
|% 15,09
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,92
|19.547.611
|% -4,00
|
|ECZYT
|11,67
|10.142.864
|% -2,75
|
|VERUS
|19,29
|6.320.207
|% -2,58
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|THYAO
|11,84
|1.212.585.410
|% 0,77
|
|ASELS
|28,26
|651.960.853
|% 2,76
|
|KARSN
|2,00
|624.504.576
|% 19,76
|
|GARAN
|9,57
|478.589.916
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|369.970.177
|% 4,37
|
|KARSN
|2,00
|624.504.576
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,39
|369.970.177
|% 4,37
|
|ODAS
|2,06
|252.460.718
|% 5,10
|
|ADESE
|1,53
|167.526.061
|% 10,87
|
|EKGYO
|1,43
|158.829.980
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9375
|7,9773
|% -0,36
|
|Frank
|6,4935
|6,5327
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6564
|1,6647
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,19
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,53
|50,53
|0,86
|