***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 18:15
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849207
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0899
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05371,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,71
|Açılış
|: 371,63
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|10,45
|79.080.123
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|72.412.214
|% 10,00
|
|PKART
|10,67
|33.436.046
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.047.348
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.498.104
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.017.011
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.126.627
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.213.857
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.150.312
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.310.816.211
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.137.468.571
|% -0,25
|
|GARAN
|8,14
|1.034.658.611
|% -0,97
|
|PETKM
|3,86
|1.031.127.685
|% 5,18
|
|EKGYO
|1,66
|634.628.275
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|634.628.275
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.031.127.685
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|275.892.218
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|300.943.139
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.073.086
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5075
|8,5502
|% 0,70
|
|Frank
|7,0418
|7,0843
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|13,92
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|18,20
|
|Tam
|2.485
|2.516
|18,70
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|9,10
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-0,41
|