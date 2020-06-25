***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.06.2020 14:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852826
BIST
15:47114.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -432,98
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
15:476,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
15:477,6932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
15:47388,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 388,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|ORGE
|6,34
|101.354.685
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|AYEN
|4,82
|251.473.626
|% 9,30
|
|GEREL
|5,19
|19.703.334
|% 9,26
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.056.110
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,15
|66.533.658
|% -7,39
|
|GUSGR
|4,41
|954.744.369
|% -6,17
|
|GARAN
|8,20
|833.018.323
|% 0,12
|
|HALKB
|6,29
|735.145.179
|% 2,61
|
|KRDMD
|3,05
|702.119.200
|% -2,87
|
|VAKBN
|5,10
|605.557.662
|% 0,39
|
|CEMAS
|1,51
|583.422.676
|% 5,59
|
|IEYHO
|0,94
|317.304.304
|% 5,62
|
|EKGYO
|1,90
|459.376.546
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|702.119.200
|% -2,87
|
|GUSGR
|4,41
|954.744.369
|% -6,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4920
|8,5346
|% 0,08
|
|Frank
|7,1890
|7,2323
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,55
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.528
|-7,70
|
|Tam
|2.582
|2.594
|-5,90
|
|Yarım
|1.254
|1.269
|-2,90
|
|Çeyrek
|627
|635
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,00
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-0,53
|