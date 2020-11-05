***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.11.2020 15:01
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DDA Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886335
BIST
15:241.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 15,72
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.183
En Düşük
1.170
15:248,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0273
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:2410,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1297
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:24521,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,72
|Açılış
|: 521,65
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,06
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:24
|BLCYT
|6,60
|8.847.154
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|69.662.328
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.456.934
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,99
|1.559.284.464
|% 0,87
|
|SISE
|6,66
|962.811.417
|% 2,94
|
|TSKB
|2,01
|661.572.071
|% -2,90
|
|PETKM
|4,32
|612.503.620
|% 1,41
|
|EGEEN
|1.175,50
|590.829.267
|% -3,88
|
|SKBNK
|1,83
|581.846.798
|% 7,65
|
|TSKB
|2,01
|661.572.071
|% -2,90
|
|EKGYO
|1,81
|524.079.478
|% 3,43
|
|ALBRK
|1,71
|404.483.512
|% 4,27
|
|GARAN
|6,99
|1.559.284.464
|% 0,87
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4457
|8,4488
|% 0,32
|
|Euro
|10,0000
|10,0095
|% 1,31
|
|Sterlin
|11,0115
|11,0668
|% 1,00
|
|Frank
|9,2768
|9,3327
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2451
|2,2564
|% 0,29
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|20,49
|
|Altın Gr.
|522
|522
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|18,63
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|9,01
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,75
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,22
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,34
|