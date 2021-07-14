***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.07.2021 09:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951020
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
0
En Düşük
0
18:058,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
18:0510,1742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
18:05503,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,12
|Açılış
|: 502,88
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6203
|8,6254
|% 0,07
|
|Euro
|10,1671
|10,1742
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9029
|11,9625
|% 0,27
|
|Frank
|9,3607
|9,4171
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,56
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|76,48
|76,48
|-0,01
|