***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.09.2021 10:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy ZB Sebest (Döviz) Özel Fon'un İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962155
BIST
15:141.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,30
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:148,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:1410,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:14488,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,15
|Açılış
|: 488,89
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:14
|ORCAY
|14,33
|158.883.372
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.935.640
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.483
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.884.765
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.586.260
|% -3,28
|
|GARAN
|9,46
|1.172.090.548
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,54
|540.499.418
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|383.545.136
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,31
|370.968.451
|% 0,69
|
|EREGL
|18,02
|313.745.742
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|540.499.418
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.172.090.548
|% 0,53
|
|HALKB
|4,77
|307.299.657
|% 2,14
|
|ODAS
|1,48
|76.555.167
|% 2,07
|
|IHLAS
|0,59
|30.586.260
|% -3,28
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:26XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 8, 076.00 milyon TL de
-
15:26HDFGS
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 737, 375 adet işlem
-
15:24PRKAB
Yüzde 5.43 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 926 adet işlem
-
15:23RAYSG
Yüzde 4.26 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 742 adet işlem
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PGSUS, YKBNK