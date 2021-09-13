***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.09.2021 17:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DBG - DenizPortföy Beyaz Serbest Özel Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963491
BIST
17:321.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:328,4376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:329,9675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0445
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:32487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,64
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:30
|CRFSA
|42,46
|8.218.935
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.856.972
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.408.936
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.208.027
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.684.465
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.221.636
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.012.680
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|51.243.535
|% -8,08
|
|DOGUB
|6,51
|17.676.364
|% -7,26
|
|SELGD
|6,74
|9.860.571
|% -6,39
|
|GARAN
|9,40
|1.267.157.985
|% -0,95
|
|SISE
|8,59
|631.378.146
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,48
|597.260.591
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,47
|588.201.865
|% -0,40
|
|KOZAL
|102,00
|540.349.963
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,47
|588.201.865
|% -0,40
|
|GARAN
|9,40
|1.267.157.985
|% -0,95
|
|SISE
|8,59
|631.378.146
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,85
|131.045.131
|% -0,54
|
|TSKB
|1,29
|91.179.037
|% 0,00
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4367
|8,4394
|% -0,19
|
|Euro
|9,9589
|9,9638
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,6347
|11,6931
|% -0,28
|
|Frank
|9,1232
|9,1781
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2437
|2,2549
|% -0,18
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,53
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,65
|