***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.09.2021 13:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Türkiz Serbest (döviz) Özel Fon İzahname değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964956
BIST
13:371.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.405
13:378,6605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6232
13:3710,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0506
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,1904
En Düşük
10,1002
13:37492,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,01
|Açılış
|: 492,94
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
494,54
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler13:37
|YEOTK
|66,55
|202.017.869
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|55.613.141
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.773.143
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|141.920
|% 9,76
|
|OYLUM
|10,52
|18.356.462
|% 9,36
|
|ISBTR
|26.300,00
|160.490
|% -9,31
|
|KTSKR
|57,70
|14.564.264
|% -8,41
|
|AKYHO
|2,49
|80.094.882
|% -8,12
|
|EKIZ
|5,92
|75.187
|% -5,43
|
|DOGUB
|4,91
|7.553.054
|% -4,84
|
|GARAN
|9,50
|776.732.062
|% 0,21
|
|EREGL
|16,85
|508.323.138
|% -0,30
|
|THYAO
|13,19
|455.570.932
|% 0,00
|
|TUPRS
|111,90
|293.535.945
|% 0,99
|
|SASA
|27,32
|268.647.305
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,44
|236.932.227
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|776.732.062
|% 0,21
|
|ODAS
|1,36
|58.276.539
|% 0,74
|
|KATMR
|1,34
|51.186.997
|% 4,69
|
|KRDMD
|6,43
|230.401.008
|% -0,92
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6589
|8,6605
|% 0,10
|
|Euro
|10,1525
|10,1650
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7992
|11,8583
|% 0,45
|
|Frank
|9,3173
|9,3735
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3005
|2,3121
|% 0,03
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,89
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.314
|-1,00
|
|Tam
|3.248
|3.329
|-2,37
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|-1,15
|
|Çeyrek
|787
|805
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|-0,23
|