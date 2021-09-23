***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.09.2021 13:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy RÜ Serbest (döviz) Özel Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964957
BIST
13:481.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
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1.417
En Düşük
1.405
13:488,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1059
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
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8,7647
En Düşük
8,6232
13:4810,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1637
|Açılış
|: 10,1250
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|Önceki Kapanış
|: 10,1355
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10,2844
En Düşük
10,1002
13:48493,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,63
|Açılış
|: 493,56
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
494,54
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler13:48
|YEOTK
|66,55
|202.163.015
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|55.659.136
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.781.980
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|141.920
|% 9,76
|
|CRDFA
|4,59
|32.987.287
|% 9,55
|
|ISBTR
|26.300,00
|160.490
|% -9,31
|
|KTSKR
|57,80
|14.638.169
|% -8,25
|
|AKYHO
|2,51
|81.526.828
|% -7,38
|
|EKIZ
|5,92
|75.187
|% -5,43
|
|DOGUB
|4,89
|7.646.318
|% -5,23
|
|GARAN
|9,51
|785.880.060
|% 0,32
|
|EREGL
|16,84
|515.477.223
|% -0,36
|
|THYAO
|13,19
|459.362.055
|% 0,00
|
|TUPRS
|111,90
|296.865.807
|% 0,99
|
|SASA
|27,26
|271.484.768
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,45
|237.511.450
|% 0,41
|
|GARAN
|9,51
|785.880.060
|% 0,32
|
|ODAS
|1,36
|58.331.847
|% 0,74
|
|KATMR
|1,35
|51.897.060
|% 5,47
|
|KRDMD
|6,43
|233.689.076
|% -0,92
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7526
|8,7578
|% 1,22
|
|Euro
|10,2694
|10,2781
|% 1,62
|
|Sterlin
|11,8085
|11,8677
|% 0,53
|
|Frank
|9,3223
|9,3784
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3015
|2,3130
|% 0,07
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,89
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.314
|-1,00
|
|Tam
|3.248
|3.329
|-2,37
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|-1,15
|
|Çeyrek
|787
|805
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|-0,23
|