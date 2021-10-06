***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.10.2021 12:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967325
BIST
16:461.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,64
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:468,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:4610,2712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0215
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:46502,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 502,26
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:46
|NUGYO
|12,43
|17.634.762
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.713.963
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.133.133
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,10
|20.151.245
|% -9,50
|
|PETKM
|6,13
|1.610.551.968
|% -7,96
|
|MARTI
|1,40
|28.594.000
|% -7,89
|
|RALYH
|4,16
|3.564.668
|% -7,76
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,13
|1.610.551.968
|% -7,96
|
|EREGL
|16,30
|1.218.462.569
|% 0,93
|
|GARAN
|9,27
|1.085.239.773
|% -0,11
|
|TUPRS
|120,10
|874.194.191
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|661.838.101
|% -1,78
|
|PETKM
|6,13
|1.610.551.968
|% -7,96
|
|YKBNK
|2,37
|403.327.149
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|167.110.571
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|1.085.239.773
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,34
|611.620.344
|% -0,16
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8917
|8,8961
|% 0,31
|
|Euro
|10,2660
|10,2712
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0397
|12,1000
|% -0,03
|
|Frank
|9,5476
|9,6051
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3641
|2,3760
|% 0,33
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,46
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|23,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,27
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,68
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,11
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
16:57BRKSN
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 026 adet işlem
-
16:56MAREN
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 077, 815 adet işlem
-
16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TCELL, YKBNK
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 66 kaybederek (% -0.87 ) 1, 209
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KTSKR, KERVN, NUGYO, MERIT