***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.10.2021 16:45
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Deniz Portföy Olmi Serbest (Döviz) Özel Fon'un İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971053
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
18:059,2206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
18:0510,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0309
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
18:05525,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,94
|Açılış
|: 525,28
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.633.172
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|636.653
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.796.827
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.792.382
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.511.226
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|379.981
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.652.955
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.893.872
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.964.016.725
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.325.036.859
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|993.728.736
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|878.281.340
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|862.794.943
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|819.510.407
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.964.016.725
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|567.154.726
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|276.194.770
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|993.728.736
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2177
|9,2206
|% 0,47
|
|Euro
|10,6999
|10,7042
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,6399
|12,7033
|% 0,98
|
|Frank
|9,9387
|9,9986
|% 0,38
|
|Riyal
|2,4475
|2,4598
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-23,22
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,80
|