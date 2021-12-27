***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.12.2021 14:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986365
BIST
15:361.897
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.899
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|Önceki Kapanış
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1.943
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:34
|BAGFS
|17,38
|10.093.530
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|75.556.892
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.569.415
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|48.414.512
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
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|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
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|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,71
|1.658.602.317
|% -0,09
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|THYAO
|20,80
|1.602.250.067
|% -1,52
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|EREGL
|28,64
|1.489.742.313
|% 0,92
|
|SASA
|49,78
|1.335.337.673
|% 4,58
|
|SISE
|13,65
|1.184.021.493
|% -1,09
|
|YKBNK
|3,60
|907.731.883
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,22
|487.995.804
|% 0,00
|
|GARAN
|11,71
|1.658.602.317
|% -0,09
|
|KRDMD
|9,45
|1.174.400.902
|% 0,21
|
|ODAS
|1,36
|126.191.888
|% -0,73
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,2740
|11,2936
|% 2,75
|
|Euro
|12,7566
|12,7799
|% 2,74
|
|Sterlin
|15,0742
|15,1498
|% 2,56
|
|Frank
|12,2188
|12,2924
|% 2,59
|
|Riyal
|2,9947
|3,0097
|% 2,62
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,40
|
|Altın Gr.
|655
|655
|16,42
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.405
|4.521
|-31,48
|
|Yarım
|2.129
|2.187
|-15,23
|
|Çeyrek
|1.068
|1.094
|-7,61
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,78
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|8,23
|8,24
|0,11
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|B. Petrol
|75,68
|75,68
|-0,11
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