***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.12.2021 14:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986367
BIST
14:531.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 21,78
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
14:5311,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,3309
|Açılış
|: 11,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
14:5312,8087
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 0,3692
|Açılış
|: 12,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
14:53657,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 19,00
|Açılış
|: 657,33
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler14:51
|ISKPL
|5,39
|37.769.306
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|9.434.341
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.482.201
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,39
|31.757.234
|% -6,99
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,78
|1.339.907.900
|% 0,51
|
|THYAO
|21,12
|1.335.051.296
|% 0,00
|
|EREGL
|29,12
|1.146.936.587
|% 2,61
|
|SASA
|50,70
|1.019.420.490
|% 6,51
|
|KRDMD
|9,70
|959.862.403
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,63
|702.415.590
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,24
|343.326.710
|% 0,90
|
|GARAN
|11,78
|1.339.907.900
|% 0,51
|
|KRDMD
|9,70
|959.862.403
|% 2,86
|
|ODAS
|1,38
|102.580.507
|% 0,73
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2984
|11,3223
|% 3,01
|
|Euro
|12,7794
|12,8087
|% 2,97
|
|Sterlin
|15,1221
|15,1979
|% 2,89
|
|Frank
|12,2699
|12,3438
|% 3,02
|
|Riyal
|3,0050
|3,0201
|% 2,97
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,47
|
|Altın Gr.
|658
|658
|19,44
|
|Cumhuriyet
|4.434
|4.501
|-21,00
|
|Tam
|4.414
|4.530
|-22,82
|
|Yarım
|2.133
|2.191
|-11,04
|
|Çeyrek
|1.070
|1.096
|-5,52
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,28
|0,14
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,10
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:06CANTE
Yüzde 7.62 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 373, 628 adet işlem
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15:05ADEL
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.64 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 336 adet işlem
-
15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 94 artarak (% 1.43 ) 2, 117
-
15:03XU100
Endeks 1, 919 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 17, 671.00 milyon TL de
-
15:02HEKTS
Yüzde 8.85 oranında artışla 15.25 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 857, 484 adet işlem