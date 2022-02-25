***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.02.2022 11:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonunun izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004391
BIST
15:181.948
En Yüksek
|Değişim
|: 5,22%
|| 96,64
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.948
En Düşük
1.866
15:1813,8941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1289
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,8339
15:1815,6122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,2333
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,5294
15:18852,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,24
|Açılış
|: 852,06
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,29
BIST En Aktif Hisseler15:16
|PENTA
|297,00
|15.859.206
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|27.371.388
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,60
|667.012.661
|% -3,54
|
|KLGYO
|0,89
|132.882.592
|% -3,26
|
|ARMDA
|62,00
|2.842.240
|% -2,29
|
|ULUUN
|6,32
|39.028.011
|% -2,17
|
|THYAO
|27,16
|5.074.721.561
|% 7,44
|
|EREGL
|30,54
|1.907.727.675
|% 5,02
|
|GARAN
|11,39
|1.076.749.345
|% 3,45
|
|KRDMD
|11,27
|1.064.183.034
|% 6,82
|
|SASA
|45,44
|770.501.312
|% 7,93
|
|EKGYO
|2,05
|445.738.787
|% 3,02
|
|YKBNK
|3,68
|763.822.013
|% 4,25
|
|THYAO
|27,16
|5.074.721.561
|% 7,44
|
|KLGYO
|0,89
|132.882.592
|% -3,26
|
|HUNER
|2,75
|364.399.339
|% 3,38
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8251
|13,8508
|% -1,23
|
|Euro
|15,5056
|15,6185
|% -1,43
|
|Sterlin
|18,5967
|18,6899
|% -0,62
|
|Frank
|14,9859
|15,0761
|% -0,69
|
|Riyal
|3,7027
|3,7213
|% -0,59
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|5,62
|
|Altın Gr.
|854
|854
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|5.705
|5.791
|-379,00
|
|Tam
|5.680
|5.832
|-374,48
|
|Yarım
|2.745
|2.821
|-181,15
|
|Çeyrek
|1.377
|1.410
|-90,57
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,02
|
|B. Petrol
|95,63
|95,63
|0,21
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31OSTIM
Yüzde 8.22 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 235, 072 adet işlem
-
15:30TIRE
Yüzde 10.00 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 991, 353 adet işlem
-
15:29ALKIM
Yüzde 9.00 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 065, 733 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 1, 943 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 96 üstünde . İşlem hacmi 23, 357.00 milyon TL de
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15:27GENTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 226 adet işlem