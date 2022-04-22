***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.04.2022 14:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DPG GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022894
BIST
13:512.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,96
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
13:5114,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0401
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
13:5115,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0075
|Açılış
|: 15,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
13:51916,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,05
|Açılış
|: 916,50
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler13:51
|UFUK
|19,52
|398.316
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.293.788
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.238.301
|% 9,64
|
|TIRE
|13,78
|80.714.223
|% 9,02
|
|CRDFA
|2,56
|60.040.736
|% 7,56
|
|OLMK
|8,23
|29.673.000
|% -8,96
|
|MANAS
|24,70
|25.824.600
|% -6,93
|
|TDGYO
|7,94
|21.486.928
|% -6,48
|
|MSGYO
|4,20
|12.528.285
|% -3,89
|
|MMCAS
|3,04
|359.332
|% -3,80
|
|THYAO
|39,88
|2.015.806.381
|% -0,75
|
|ASELS
|28,56
|1.827.020.217
|% 0,14
|
|SISE
|18,51
|1.656.117.795
|% 1,26
|
|GARAN
|14,51
|1.377.646.826
|% 0,14
|
|PETKM
|10,75
|1.027.129.319
|% 0,37
|
|EKGYO
|3,04
|1.002.203.325
|% -1,94
|
|ODAS
|2,58
|496.498.716
|% 1,98
|
|TSKB
|2,08
|339.862.056
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,32
|687.850.307
|% -0,56
|
|VAKBN
|4,77
|486.492.826
|% 0,42
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7317
|14,7427
|% 0,27
|
|Euro
|15,9436
|15,9570
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,9409
|19,0359
|% -0,82
|
|Frank
|15,3624
|15,4550
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9168
|3,9365
|% 0,21
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-17,55
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,05
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,65
|