***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.06.2022 11:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037140
BIST
10:582.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,04
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
10:5817,2523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0093
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,1960
10:5818,0961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1044
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0961
En Düşük
17,9666
10:581.013,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.013,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler10:58
|UFUK
|60,95
|1.463.171
|% 9,92
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|GARFA
|15,41
|2.266.267
|% 8,90
|
|FONET
|15,48
|44.849.265
|% 7,87
|
|PENTA
|463,80
|22.229.921
|% 7,71
|
|TSGYO
|4,94
|3.464.674
|% -9,85
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|ULUUN
|18,74
|24.712.971
|% -4,53
|
|RYSAS
|8,86
|10.682.784
|% -3,70
|
|DAGI
|3,66
|20.853.706
|% -3,43
|
|THYAO
|47,22
|1.434.415.583
|% 0,47
|
|EREGL
|31,30
|506.875.536
|% 0,51
|
|SASA
|43,10
|399.358.593
|% 1,13
|
|SISE
|22,10
|361.688.030
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,32
|343.867.148
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,61
|120.855.289
|% 0,77
|
|HALKB
|5,81
|208.755.134
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,18
|40.976.014
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,74
|157.249.806
|% 0,21
|
|DOHOL
|4,07
|132.678.513
|% 0,25
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2407
|17,2523
|% -0,05
|
|Euro
|18,0634
|18,0961
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,9587
|21,0638
|% 0,43
|
|Frank
|17,3431
|17,4475
|% 0,63
|
|Riyal
|4,5818
|4,6047
|% -0,07
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|9,39
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.717
|6.832
|14,00
|
|Yarım
|3.298
|3.342
|7,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.670
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,10
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,11
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
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11:12OYYAT
Yüzde 5.17 oranında artışla 65.10 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 827 adet işlem
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11:10XU100
Endeks 2, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 7, 324.00 milyon TL de
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11:10MEGAP
Yüzde 7.12 oranında artışla 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 010 adet işlem
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11:10MEGAP
Yüzde 7.12 oranında artışla 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 010 adet işlem
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11:09GLRYH
Yüzde 4.68 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 536 adet işlem