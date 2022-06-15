***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.06.2022 15:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
iZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037441
BIST
15:552.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,23
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
15:5517,2926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0280
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
15:5518,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
15:551.019,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 15,29
|Açılış
|: 1.019,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler15:53
|TETMT
|243,40
|9.134.845
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.624
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.560.189
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.740.701
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.737.816
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,60
|2.644.112.128
|% 1,58
|
|EREGL
|30,00
|1.946.628.779
|% -1,38
|
|SASA
|45,26
|1.489.676.905
|% 1,57
|
|SISE
|21,68
|1.453.931.425
|% -1,19
|
|AKBNK
|8,62
|792.767.022
|% 2,25
|
|MARTI
|1,53
|345.410.800
|% 9,29
|
|TSKB
|2,09
|375.998.197
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,69
|582.018.873
|% 1,52
|
|ISCTR
|4,77
|539.434.477
|% -0,63
|
|AKBNK
|8,62
|792.767.022
|% 2,25
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2885
|17,2993
|% 0,20
|
|Euro
|18,0122
|18,0319
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8279
|20,9323
|% 0,82
|
|Frank
|17,2328
|17,3366
|% 0,34
|
|Riyal
|4,5964
|4,6194
|% 0,16
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|26,04
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|14,60
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|56,00
|
|Tam
|6.754
|6.857
|69,00
|
|Yarım
|3.317
|3.355
|35,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,54
|
Seans Raporu
15:53
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