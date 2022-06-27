***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.06.2022 14:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039387
BIST
15:172.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -23,60
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1716,5158
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -0,3686
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1717,4638
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -0,3634
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:17974,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -18,07
|Açılış
|: 974,04
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:17
|RYSAS
|8,47
|10.213.232
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.194.053
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.659.364
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.990
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.502.832
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|KGYO
|8,19
|23.792.672
|% -4,66
|
|DOAS
|81,10
|55.870.684
|% -4,64
|
|ISKPL
|4,83
|54.752.019
|% -4,17
|
|THYAO
|49,74
|3.258.563.624
|% -1,01
|
|SISE
|21,86
|1.479.063.568
|% 0,46
|
|EREGL
|28,00
|1.125.164.007
|% 0,50
|
|ASELS
|23,86
|808.553.543
|% -2,85
|
|AKBNK
|8,54
|726.352.119
|% -2,62
|
|ODAS
|3,17
|363.744.702
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,65
|488.443.816
|% -2,31
|
|AKBNK
|8,54
|726.352.119
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,56
|195.970.762
|% -1,54
|
|SISE
|21,86
|1.479.063.568
|% 0,46
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5020
|16,5158
|% -2,18
|
|Euro
|17,4413
|17,4638
|% -2,04
|
|Sterlin
|20,2158
|20,3171
|% -2,13
|
|Frank
|17,1608
|17,2642
|% -2,21
|
|Riyal
|4,3912
|4,4132
|% -2,11
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|3,76
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-17,36
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.499
|6.617
|-245,00
|
|Yarım
|3.191
|3.237
|-119,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,43
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,77
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32USDTR
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 1, 570.90 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 227 adet işlem
-
15:30KGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 180 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HEKTS, AKBNK
-
15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.95 ) 2, 257
-
15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, IHAAS, SANEL, GENTS, RYSAS