***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.06.2022 14:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039388
BIST
15:182.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -23,31
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1816,5130
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,3714
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1817,4558
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,3714
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:18973,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -18,29
|Açılış
|: 974,04
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:16
|RYSAS
|8,47
|10.192.014
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.194.053
|% 10,00
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.990
|% 9,96
|
|MAKIM
|17,11
|37.652.880
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.592
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|KGYO
|8,19
|23.672.830
|% -4,66
|
|DOAS
|81,10
|55.537.020
|% -4,64
|
|ISKPL
|4,83
|54.718.516
|% -4,17
|
|THYAO
|49,76
|3.244.075.151
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.476.194.654
|% 0,55
|
|EREGL
|27,96
|1.116.945.084
|% 0,36
|
|ASELS
|23,84
|806.490.663
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|725.189.001
|% -2,51
|
|ODAS
|3,17
|363.724.991
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|486.910.787
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|725.189.001
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|195.953.182
|% -1,54
|
|SISE
|21,88
|1.476.194.654
|% 0,55
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4996
|16,5178
|% -2,17
|
|Euro
|17,4341
|17,4596
|% -2,06
|
|Sterlin
|20,2286
|20,3301
|% -2,06
|
|Frank
|17,1692
|17,2726
|% -2,16
|
|Riyal
|4,3938
|4,4158
|% -2,06
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|3,21
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-19,23
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.489
|6.607
|-255,00
|
|Yarım
|3.186
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.615
|-63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,82
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30KGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 180 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HEKTS, AKBNK
-
15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.95 ) 2, 257
-
15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, IHAAS, SANEL, GENTS, RYSAS
-
15:29
ARMDA, KFEIN, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında