***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.06.2022 16:31
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy G2B Serbest (Döviz) Özel Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039726
BIST
17:442.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -42,28
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:4416,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1103
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:4417,5180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0084
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:44971,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,94
|Açılış
|: 971,79
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BMSCH
|10,34
|92.476.236
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.254.075
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.768.551
|% 9,96
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|SEKUR
|15,19
|101.137.017
|% -8,99
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SELVA
|8,27
|149.316.640
|% -7,29
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|TSGYO
|4,22
|23.174.205
|% -6,43
|
|THYAO
|48,32
|5.381.633.270
|% -2,50
|
|SISE
|21,34
|1.713.505.823
|% -1,48
|
|EREGL
|27,34
|1.429.298.967
|% -1,80
|
|SAHOL
|19,98
|1.314.809.226
|% -1,28
|
|AKBNK
|8,30
|1.102.996.079
|% -2,47
|
|YKBNK
|4,49
|1.017.181.204
|% -3,44
|
|ODAS
|3,03
|662.131.190
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,61
|544.269.270
|% 1,16
|
|TSKB
|2,06
|374.311.548
|% -2,83
|
|AKBNK
|8,30
|1.102.996.079
|% -2,47
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6205
|16,6362
|% 0,67
|
|Euro
|17,4860
|17,5180
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,2171
|20,3185
|% -0,00
|
|Frank
|17,2884
|17,3926
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4146
|4,4368
|% 0,53
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,68
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.486
|6.598
|6,00
|
|Yarım
|3.179
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,99
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de