***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2022 16:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy ARMUT Serbest (döviz) Özel Fon izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040720
BIST
16:552.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 45,67
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
16:5516,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0662
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
16:5517,4164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1110
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3832
16:55967,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,92
|Açılış
|: 967,00
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ISSEN
|28,16
|60.267.378
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,60
|1.220.512.552
|% 9,18
|
|OZKGY
|5,98
|44.444.183
|% 8,53
|
|OZKGY
|5,98
|44.444.183
|% 8,53
|
|KRGYO
|7,55
|55.988.612
|% 8,32
|
|RTALB
|6,97
|119.308.901
|% -6,57
|
|GLRYH
|3,21
|38.087.911
|% -5,87
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,42
|20.801.733
|% -4,35
|
|EGPRO
|34,52
|15.392.039
|% -3,68
|
|THYAO
|49,36
|4.505.468.023
|% 5,47
|
|SISE
|21,46
|1.627.112.933
|% -0,19
|
|KOZAL
|185,60
|1.220.512.552
|% 9,18
|
|EREGL
|27,20
|1.054.508.627
|% 0,22
|
|TUPRS
|270,90
|895.348.872
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,72
|432.503.141
|% 3,03
|
|YKBNK
|4,45
|554.795.946
|% 2,77
|
|ODAS
|2,92
|323.830.021
|% 1,04
|
|ISCTR
|4,55
|431.162.414
|% 3,88
|
|THYAO
|49,36
|4.505.468.023
|% 5,47
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7556
|16,7644
|% 0,40
|
|Euro
|17,3997
|17,4070
|% -0,69
|
|Sterlin
|20,0709
|20,1715
|% -0,97
|
|Frank
|17,3650
|17,4696
|% -0,25
|
|Riyal
|4,4528
|4,4751
|% 0,40
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-13,90
|
|Altın Gr.
|966
|967
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.458
|6.549
|-41,00
|
|Yarım
|3.161
|3.202
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.601
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,32
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,05
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:07GESAN
Yüzde 8.14 oranında artışla 45.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 514, 743 adet işlem
-
17:06PEGYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 897, 792 adet işlem
-
17:05PGSUS
Yüzde 6.49 oranında artışla 182.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 282, 444 adet işlem
-
17:04GESAN
Yüzde 8.04 oranında artışla 45.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 493, 926 adet işlem
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 28 artarak (% 2.03 ) 2, 177