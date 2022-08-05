***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.08.2022 14:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DCB İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052275
BIST
15:482.717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -6,32
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:4817,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0675
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:4818,2759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0984
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2521
15:481.023,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,72
|Açılış
|: 1.023,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:46
|OBASE
|13,97
|5.476.310
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.976.171
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|67.958.067
|% 9,95
|
|SKBNK
|2,21
|639.320.562
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|110.193.291
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.701.127
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,57
|790.076.294
|% -8,35
|
|AKSUE
|32,40
|23.653.293
|% -6,20
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|THYAO
|56,20
|3.237.985.712
|% 1,63
|
|EKGYO
|3,49
|1.371.064.273
|% 8,05
|
|TSKB
|3,27
|1.351.428.547
|% 5,14
|
|SISE
|23,46
|1.233.041.647
|% -1,26
|
|SASA
|49,64
|1.148.001.097
|% -0,82
|
|TSKB
|3,27
|1.351.428.547
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,49
|1.371.064.273
|% 8,05
|
|SKBNK
|2,21
|639.320.562
|% 9,95
|
|ODAS
|4,26
|912.997.446
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,10
|796.222.093
|% 2,50
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9660
|17,9734
|% 0,36
|
|Euro
|18,2561
|18,2706
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,5935
|21,7018
|% -0,58
|
|Frank
|18,6064
|18,7185
|% -0,41
|
|Riyal
|4,7681
|4,7920
|% 0,32
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-21,40
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.940
|-37,00
|
|Tam
|6.873
|6.924
|-66,00
|
|Yarım
|3.349
|3.385
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,72
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|0,13
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:01AKSUE
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 32.40 lira fiyatla işlem gören hissede 723, 716 adet işlem
-
16:00EKGYO
Yüzde 8.05 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 403, 801, 129 adet işlem
-
15:59DURDO
Yüzde 5.57 oranında artışla 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 540, 911 adet işlem
-
15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 28 kaybederek (% -0.05 ) 2, 405
-
15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, SKBNK, YUNSA, MIATK, OBASE, BSOKE