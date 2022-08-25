***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.08.2022 11:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058297
BIST
11:583.128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 68,06
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.135
En Düşük
3.075
11:5818,1770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1770
En Düşük
18,1333
11:5818,2012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:581.029,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.029,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,26
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:56
|VAKBN
|5,50
|573.784.672
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.916.448
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.324.658
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|TSPOR
|5,90
|289.657.247
|% -7,23
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|ISCTR
|7,88
|3.879.525.308
|% 4,65
|
|THYAO
|70,25
|3.782.756.450
|% 2,33
|
|YKBNK
|6,35
|2.010.428.517
|% 5,13
|
|AKBNK
|11,59
|1.783.946.319
|% 4,70
|
|GARAN
|25,14
|1.351.437.695
|% 7,34
|
|ISCTR
|7,88
|3.879.525.308
|% 4,65
|
|YKBNK
|6,35
|2.010.428.517
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,87
|1.106.432.826
|% 1,84
|
|HALKB
|6,42
|1.097.828.085
|% 8,81
|
|AKBNK
|11,59
|1.783.946.319
|% 4,70
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1683
|18,1707
|% 0,16
|
|Euro
|18,1860
|18,1978
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,4607
|21,5683
|% 0,62
|
|Frank
|18,8144
|18,9278
|% 0,66
|
|Riyal
|4,8194
|4,8435
|% 0,16
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|12,76
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,84
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.902
|6.954
|39,00
|
|Yarım
|3.363
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,53
|